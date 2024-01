Hauptsache, am Ende wärmt es

Lange leidet der Auftakt in den Dschungel-Jahrgang 2024 unter dem Fluch der ersten Sendung. Aber dann lodert das Dschungel-Lagerfeuer endlich wieder.

Von Johannes Korsche

Man kommt ja nicht drumherum beim Dschungelcamp - da kann man auch gleich damit in den Text starten. Also: das Lagerfeuer. Denn das nimmt eine zentrale Rolle ein bei der Edeltrash-Sendung, die vor 20 Jahren zum ersten Mal in die deutschen Wohnzimmer flimmmerte. Einerseits im australischen Camp selbst, wo es traditionell Zentrum der gruppendynamischen Entblößungen ist - dazu später mehr. Andererseits natürlich auch im Selbstverständnis des RTL-Quotenbringers, der sodann noch keine halbe Stunde alt ist, als Moderator Jan Köppen selbstbewusst "das letzte Lagerfeuer im deutschen Fernsehen" beschwört. Eine Behauptung, die spätestens seitdem Mike Krüger vor laufenden Kameras seinen Nasen- und Busenfreund Thomas Gottschalk mit einem Bagger aus einer Mehrzweckhalle eskortierte, nicht mal übertrieben scheint.