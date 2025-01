von Thore Rausch

Paris, 1896. Georges Méliès ist mit seiner selbst gebauten Filmkamera unterwegs. Als er einen Bus filmt, der durch einen Tunnel fährt, klemmt die Kamera. Als der Film weiterläuft, so ist es überliefert, erscheint plötzlich ein anderes Fahrzeug an dessen Stelle. Et voilà: Die Erfindung des Jump Cut - einem plötzlicher Schnitt zwischen zwei verschiedenen Dingen. Und ein Schock für das Publikum. Es ist das Ende aller bekannten Sehgewohnheiten. Man wird gleich verstehen, wie sich das angefühlt haben muss.