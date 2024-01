Von Cornelius Pollmer

Es gibt Auswahlverfahren von nationaler Bedeutung, die behält man schon aus Neugier stets im Auge und bringt sie zweitens besser nicht durcheinander. Die Anforderungsprofile unterscheiden sich schließlich enorm, je nachdem, ob potenzielle Kandidaten auf einen Anruf von Olaf Scholz hoffen, von Julian Nagelsmann oder von RTL. Weil im Bundeskabinett derzeit aber alle Plätze vergeben sind und die Fußball-EM noch hin ist, befassen wir uns an dieser Stelle geradezu notgedrungen mit jenen zwölf Leistungsträgern, die vom 19. Januar an in der neuen Ausgabe des RTL-Dschungelcamps für Furore sorgen sollen, wenigstens aber für Fernsehen.