Von Cornelius Pollmer

Im Jahr 2004 wurde der junge Bush als US-Präsident wiedergewählt, und es begann ein Student mit dem lustigen Nachnamen Zuckerberg ein digitales Netzwerk für Kontakte zu knüpfen, außerdem wurde - und wenigstens daran werden sich hoffentlich alle noch erinnern - die Gemeine Kahnschnecke zum Weichtier des Jahres bestimmt. Ja, so lange ist das alles her, und so richtig sortiert und orientiert findet man sich auch dann nicht in der Zeit wieder, wenn nach Bush, Zuckerberg und der Gemeinen Kahnschnecke noch ein vierter und letzter Meilenstein des Jahres 2004 neu gesetzt wird: Vor 19 Jahren ging "beim RTL" das erste Mal das Dschungelcamp auf Sendung.