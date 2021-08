"RTL Direkt" mit Jan Hofer:Nah dran ist auch vorbei

Von Aurelie von Blazekovic

Einmal von allem bitte - so konnte man die Pläne für RTL Direkt im Voraus verstehen. Nachrichten, Talks mit prominenten Gästen und zum Schluss noch etwas zum Lächeln, alles live aus Berlin. Ein wilder Mix für eine 20-minütige Nachrichtensendung, den Anchorman Jan Hofer da im Wechsel mit Pinar Atalay von nun an zu bewältigen hat - das bewahrheitete sich zumal an einem Tag wie diesem. Beim Start von RTL Direkt an diesem nachrichtenreichen Montag war Jan Hofer, als er zur Begrüßung neben seinem ersten Gast Annalena Baerbock im neuen dunkelblauen Studio stand - merklich aufgeregt.

Gerechnet hatte man in Berlin womöglich mit einer entspannteren Nachrichtenlage bei der ersten Sendung mitten im August, mit einer Gelegenheit, in Ruhe mit der Kanzlerkandidatin ins Gespräch zu kommen. Doch die Bilder vom Flughafen in Kabul, von den Taliban in Afghanistans Präsidentenpalast waren um die Welt gegangen. Mit ihnen startete RTL Direkt, ein kurzer Nachrichtenbeitrag dazu war der einzige Moment der Sendung, an dem man sie auch mit den Tagesthemen hätte verwechseln können. RTL Direkt läuft von Montag bis Donnerstag um 22:15 Uhr, tritt mit dieser Sendezeit also mit den Tagesthemen der ARD in Konkurrenz.

RTL Direkt ist das neue Prestige-Format des Senders, der seine Nachrichten in den letzten Monaten ausgebaut und aufpoliert hat, nicht zuletzt indem er Jan Hofer und Pinar Atalay von der ARD für sich gewinnen konnte. Das Sendeumfeld von RTL Direkt ist nun etwas anders als bei den Nachrichten im Ersten, die Sendung lief zwischen Bauer sucht Frau International und dem Boulevardmagazin RTL Extra mit Nazan Eckes - aber natürlich ist sie überhaupt sehr anders als die Tagesthemen, verdient eher den Namen Nachrichtenshow als Nachrichtensendung.

Nah am Menschen und gerne nicht zu negativ soll RTL Direkt sein, das versteht man selbst in dieser ersten Sendung, die mit Kabul beginnen muss. "Wir müssen erst über Afghanistan reden", leitet Hofer das Gespräch mit Annalena Baerbock ein, "hat Sie die Situation auch überrollt?" Eine Mischung aus dem seriösen Hofer ist da also zu sehen, ab Herbst auch der seriösen Atalay, und im Verlauf der Sendung zunehmend unterhaltenden Elementen, eine etwas ungelenke Reise von der harten Nachricht bis zum Satirebeitrag.

Mit Hofers hanseatischer Höflichkeit, seiner gleichzeitig beinahe schon zutraulichen und nun auch krawattenlosen Art, fragt er Baerbock zu Beginn also, wie sie sich als Kanzlerin zu Kabul verhalten würde - "die Menschen sofort da rausholen", antwortet sie. Enden wird die Sendung mit Baerbock, die über die bevorstehende Bundestagswahl zu Hofer sagt "Wenn Sie sich trauen zu Let's Dance zu gehen, dann glaube ich auch, dass wir diesem Land zutrauen können, sich zu erneuern." Aufgeregtes Lächeln auf beiden Seiten, immer wieder wird RTL Direkt regelrecht putzig, was man von Nachrichtenformaten tatsächlich noch nicht kennt. Im Sender dürfte man sich über Baerbocks Cross-Promotion jedenfalls freuen.

Angesichts der Lage in Kabul und der einen oder anderen digitalen Spielerei der Sendung (Baerbock konnte Videos von Zuschauern auswählen, die ihr dann eine Frage stellten), ging der Themenschwerpunkt des Abends etwas unter. Der lautete eigentlich: "Wie grün wird Deutschland - und was kostet uns das?" Dazu lieferte ein Beitrag einen von RTL gewohnten Zugang: Eine fünfköpfige Familie wurde beim Einkauf in einen Bio- und einen Nicht-Bio-Supermarkt begleitet, und machte den Kostentest. Der Bio-Einkauf war wenig überraschend teurer, Baerbock durfte noch beisteuern, dass sie dem als Kanzlerin entgegenwirken würde.

Wie vor einem digitalen Gemälde saß sie derweil, hinter Baerbock zeigte ein den Bildausschnitt füllender Screen mal ein Rapsfeld, mal Gemüsekisten. Im Vergleich zu den Nachrichtenformaten der Öffentlich-Rechtlichen fällt hier die zuschauernahe aber inhaltsarme Umsetzung des Themas grüne Politik deutlich ab. Ebenso die Idee, die Zuschauer unbedingt mit einem Lächeln entlassen zu wollen, in der ersten Sendung durch einen Satirebeitrag von Abdelkarim. RTL Direkt will viel auf einmal. Und auch wenn Hofers Charme durch die Sendung trägt, macht er nicht die Entscheidung wett, sich an diesem Tag nicht lieber auf die Menschen in Afghanistan zu konzentrieren.

Im ZDF heute journal interviewte Marietta Slomka zur etwa selben Zeit den Bundeswehrsoldaten Marcus Grotian, der sich für afghanische Ortskräfte in Kabul engagiert. Menschen, denen von der Bundesregierung keine Auswege bereitet wurden, bis es zu spät war. "Nun lassen wir 80 Prozent von ihnen in die Hände der Taliban fallen," sagt der Soldat in dem bemerkenswerten Gespräch. Jemand, der auch nah an den Menschen ist, aber an denen, um die es in dieser Stunde wirklich gegangen wäre.