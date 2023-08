Von Anna Ernst

Das Kunstmagazin Art ist nach SZ-Informationen wieder auf dem Markt. Die Zeitschrift aus dem Portfolio von Gruner + Jahr, das mittlerweile zu RTL gehört, soll nach dem Kahlschlag beim Printgeschäft bekanntlich noch in diesem Sommer verkauft werden. Für zahlreiche andere Marken, darunter Business Punk, Salon, P.M., sowie für die Beteiligung an der Deutschen Medien-Manufaktur hat RTL bereits Käufer gefunden. Auch Art sollte zügig veräußert werden, monatelang dauerten die Verhandlungen bereits an und waren offenbar weit fortgeschritten. Noch vor wenigen Tagen hatte RTL-Geschäftsführer Thomas Rabe bei einem Pressetermin zur Vorstellung der RTL-Halbjahreszahlen angekündigt, dass er zuversichtlich sei, zeitnah offiziell den Käufer für Art und 11 Freunde bekanntgeben zu können. Nun muss sein Konzern über den Art-Verkauf wohl neu verhandeln.