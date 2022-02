Interview von Jörg Häntzschel

In seiner Doku "Rottet die Bestien aus!" erzählt Raoul Peck die lange Geschichte der von Europäern begangenen Gewalt, vom Sklavenhandel und der Ausbeutung und Ausrottung der Indigenen in Amerika über den Kolonialismus in Afrika bis hin zum Holocaust. Der vierstündige, für HBO produzierte und derzeit in der Arte-Mediathek abrufbaren Filmessay bricht mit den Verfahren und den Stereotypen eurozentrischer Geschichtsschreibung. Ein Zoom-Anruf in seiner Wohnung in Paris.