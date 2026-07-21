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Jens Spahn (li.) erklärte sich in der vergangenen Woche im Podcast von Paul Ronzheimer.
Jens Spahn (li.) erklärte sich in der vergangenen Woche im Podcast von Paul Ronzheimer. Imago (2); Bearbeitung: SZ

Jens Spahn erklärte sich zur Leihmutter-Debatte exklusiv im Podcast des „Bild“-Reporters Paul Ronzheimer. Warum dem nun eine zu große Nähe zu seinem Interviewpartner vorgeworfen wird.

Von Stefan Niggemeier

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Der Podcast von Bild-Vizechef Paul Ronzheimer hat in der vergangenen Woche Schlagzeilen gemacht. Jens Spahn versuchte bei ihm, seine Position als Fraktionschef der Union zu retten und zu erklären, warum er für sich persönlich akzeptabel fand, was er als Politiker ablehnte und in Deutschland verboten ist: dass Menschen mithilfe von Leihmüttern Kinder bekommen.

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