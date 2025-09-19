Die ARD-Dokumentation „Roncalli – Macht der Manege“ zeigt, worin der berühmte Zirkus seit einem halben Jahrhundert unerreicht bleibt: Er beherrscht die Kunst, eine große Geschichte zu erzählen.

Von Joscha F. Westerkamp

In der Geschichte des „Circus Roncalli“ gab es zwei richtig große Tournee-Stationen. Die eine war vorletztes Jahr in New York. Und die andere in Moskau. In den Achtzigern war das, kurz nach der Atomkatastrophe in Tschernobyl. „Roncalli“ war damals der erste westliche Zirkus, der nach Moskau eingeladen wurde. Und damit dort, wo er immer hinwollte: im Zentrum der Aufmerksamkeit.