Wer ist der beste Fußballer aller Zeiten? Das kommt immer darauf an, wen man fragt. Cristiano Ronaldo sagt: Cristiano Ronaldo. Der auch nicht gerade an Selbstwertproblemen leidende Zlatan Ibrahimović nennt überraschend demütig: den anderen Ronaldo. Ronaldo Nazário, oder Ronaldo Fenômeno, oder zu Zwecken der einfachen Unterscheidung bei Fußballdebatten immer wieder auch: „der dicke Ronaldo“.
StreamingDie Kunst, Talent zu verschwenden
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Eine herrlich unspektakuläre Netflix-Doku zeigt das Leben des Fußballers und Hedonisten Ronaldinho, der alle Trophäen gewann – und bei einem Gefängnisturnier ein Ferkel.
Von Bernhard Heckler
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