Wer ist der beste Fußballer aller Zeiten? Das kommt immer darauf an, wen man fragt. Cristiano Ronaldo sagt: Cristiano Ronaldo. Der auch nicht gerade an Selbstwertproblemen leidende Zlatan Ibrahimović nennt überraschend demütig: den anderen Ronaldo. Ronaldo Nazário, oder Ronaldo Fenômeno, oder zu Zwecken der einfachen Unterscheidung bei Fußballdebatten immer wieder auch: „der dicke Ronaldo“.