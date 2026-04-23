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StreamingDie Kunst, Talent zu verschwenden

Lesezeit: 3 Min.

Auch sein Klamottengeschmack konnte seine Weltkarriere nicht verhindern: Ronaldinho in der Doku „The One And Only“.
Auch sein Klamottengeschmack konnte seine Weltkarriere nicht verhindern: Ronaldinho in der Doku „The One And Only“. Courtesy of Netflix

Eine herrlich unspektakuläre Netflix-Doku zeigt das Leben des Fußballers und Hedonisten Ronaldinho, der alle Trophäen gewann – und bei einem Gefängnisturnier ein Ferkel.

Von Bernhard Heckler

Wer ist der beste Fußballer aller Zeiten? Das kommt immer darauf an, wen man fragt. Cristiano Ronaldo sagt: Cristiano Ronaldo. Der auch nicht gerade an Selbstwertproblemen leidende Zlatan Ibrahimović nennt überraschend demütig: den anderen Ronaldo. Ronaldo Nazário, oder Ronaldo Fenômeno, oder zu Zwecken der einfachen Unterscheidung bei Fußballdebatten immer wieder auch: „der dicke Ronaldo“.

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