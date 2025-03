Nachruf von Holger Gertz

Die Filmografie des Schauspielers Rolf Schimpf führt hinein in die Geschichte und fast schon Frühgeschichte des deutschen Fernsehens. Schon in den Sechzigern war er in der Serie Hafenpolizei zu sehen, wo auch Ensemblemitglieder des Hamburger Ohnsorg-Theaters gelegentlich eine Rolle spielten – und natürlich das Polizeiboot „Elbe 3“. Hamburg war das Tor zur Welt, und die Polizei musste verhindern, dass das Böse durch dieses Tor hereinspazierte beziehungsweise hereinschipperte. Getragen von dieser Grundidee ließen sich etliche Abenteuer erzählen. Friedrich Schütter, Karl-Heinz Kreienbaum, Christa Siems standen auf der Besetzungsliste. Alle längst verstorben. Rolf Schimpf aber, 1924 in Berlin geboren, war einer der letzten Zeugen einer TV-Zeit, die man sich noch schwarz-weiß denken kann.