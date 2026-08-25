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PodcastRichter, Rechtspopulist, Favela-Bewohner

Lesezeit: 3 Min.

Höhepunkt einer rechtspopulistischen Karriere: Roland Schill (l.) sitzt als Innensensator Hamburgs neben dem Ersten Bürgermeister Ole von Beust (CDU). 
Höhepunkt einer rechtspopulistischen Karriere: Roland Schill (l.) sitzt als Innensensator Hamburgs neben dem Ersten Bürgermeister Ole von Beust (CDU).  dpa-SZ

Louis Klamroth erzählt in einem ARD-Podcast den spektakulären Aufstieg von „Richter Gnadenlos“ Ronald Schill zum Medienstar und Hamburger Innensenator . Kann man aus diesem Aufstieg etwas lernen?

Von Stefan Niggemeier

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Louis Klamroth ist Ronald Schill im Sommer 2001 zum ersten Mal begegnet. Damals hatte er natürlich noch keinen Podcast und keine Talkshow. Er war noch nicht einmal Kinderstar in „Das Wunder von Bern“. Aber er war der Sohn des Schauspielers Peter Lohmeyer.

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