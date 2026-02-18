Montag, 10 Uhr, im Einstein, Berlin-Mitte. Heimspiel für Robin Alexander und Dagmar Rosenfeld. Man musste sich eben hier treffen, die beiden haben keine Büroräume mehr, seit sie im Dezember überraschend den Axel-Springer-Konzern verlassen haben. Darüber wird zu sprechen sein. Vorher noch ein kurzes Geplänkel mit Monika Grütters, die ehemalige Kulturstaatsministerin schaltet sich vom Nebentisch ein. Man kennt sich, so ist das wohl in der Hauptstadt.