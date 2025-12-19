Zum Hauptinhalt springen

MedienDer Letzte macht das Licht aus

Lesezeit: 6 Min.

Angeblich einflussreichster Politikjournalist des Jahres – von nun an selbständig: Robin Alexander.
Angeblich einflussreichster Politikjournalist des Jahres – von nun an selbständig: Robin Alexander.

Robin Alexander verlässt überraschend die „Welt“. Es rumort, seit an der Spitze ein Chefredakteur auf Krawallkurs steht – offenbar hat die Redaktion jüngst einen Gauland-Gastbeitrag verhindert. Was ist los bei Springers einstigem Vorzeigeblatt?

Von Thore Rausch und Moritz Baumstieger

Es kann ziemlich schnell gehen. Am Mittwoch meldet die Welt noch stolz das Ergebnis einer Branchenumfrage: „Robin Alexander ist der einflussreichste politische Journalist Deutschlands.“ Nur einen Tag später muss der Axel-Springer-Verlag einräumen, dass ausgerechnet dieser Robin Alexander, stellvertretender Chefredakteur der Welt, die Zeitung zum Jahresende verlässt.

