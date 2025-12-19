Es kann ziemlich schnell gehen. Am Mittwoch meldet die Welt noch stolz das Ergebnis einer Branchenumfrage: „Robin Alexander ist der einflussreichste politische Journalist Deutschlands.“ Nur einen Tag später muss der Axel-Springer-Verlag einräumen, dass ausgerechnet dieser Robin Alexander, stellvertretender Chefredakteur der Welt, die Zeitung zum Jahresende verlässt.