Es kann ziemlich schnell gehen. Am Mittwoch meldet die Welt noch stolz das Ergebnis einer Branchenumfrage: „Robin Alexander ist der einflussreichste politische Journalist Deutschlands.“ Nur einen Tag später muss der Axel-Springer-Verlag einräumen, dass ausgerechnet dieser Robin Alexander, stellvertretender Chefredakteur der Welt, die Zeitung zum Jahresende verlässt.
MedienDer Letzte macht das Licht aus
Lesezeit: 6 Min.
Robin Alexander verlässt überraschend die „Welt“. Es rumort, seit an der Spitze ein Chefredakteur auf Krawallkurs steht – offenbar hat die Redaktion jüngst einen Gauland-Gastbeitrag verhindert. Was ist los bei Springers einstigem Vorzeigeblatt?
Von Thore Rausch und Moritz Baumstieger
Meinung
Medien:Mathias Döpfner ist jetzt der Alleinherrscher bei Axel Springer. Diese Machtfülle kann gefährlich sein
Lesen Sie mehr zum Thema