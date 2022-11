Von Marlene Knobloch

Nicht nur Gas ist in diesen Zeiten knapp, die Superlative sind es langsam auch. "Krise" scheint der Gesamtsituation nicht mehr angemessen, läppische fünf Buchstaben, man will ja nicht, dass der Zuschauer nach der Weltkriegs-Entwarnung in den Erholungsschlummer sackt. Stattdessen titelt Maybrit Illner mit der weckenden Wortwatschen "Mega-Krise", dazu das drohende "Ende des deutschen Wohlstands", ja irgendwann holt sie an diesem Abend sogar die gute, alte "Triage" aus dem Horrorkasten. Kurz schrillen Sirenen aus parallelen Krisenuniversen, aber Illner meint damit nicht Corona-Patienten, sondern kränkelnde Unternehmen. In der Bildschirmecke leuchtet derweil eine Flamme wie das Logo dieses Krisen-Turniers. Na, alle wieder wach?