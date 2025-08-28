Robert Habeck setzt sich zu Markus Lanz und versucht, seinen Rückzug zu erklären. Das gelingt ihm nur bedingt.

Von Vivien Timmler, Berlin

In Robert Habecks Kopf ergibt das alles Sinn. Die Menschen haben sich bei der Bundestagswahl gegen ihn entschieden. Sie hatten keine Lust auf seine „politische Idee“. Aus der Opposition heraus kann er die ohnehin nicht umsetzen. Genau das erwarten aber jene, die ihn gewählt haben. Und um denen gerecht zu werden, muss er jetzt ausbrechen aus den gewohnten Berliner Strukturen.