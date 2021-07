Habeck bei Lanz:Raus aus dem Schützengraben!

Von Willi Winkler

Nach zwanzig Minuten drohte sich Robert Habeck in eine Art Finanzberater zu verwandeln. Das Wort Vertrauen fiel zum x-ten Mal, er wollte es aufbauen, wiedergewinnen, sah es als Leitwährung, außerdem war er bereit, Verantwortung zu übernehmen - und vergaß niemals den Hinweis, dass es mit der Kommunikation in letzter Zeit nicht so gut gelaufen sei bei den Grünen. Er trug so schwer an der Verantwortung, dass der nächste logische Schritt nur mehr darin bestehen konnte, dass er einem ETFs andrehte oder irgendwelche Kryptowährungen zum Dumpingpreis.

Zugegeben: Der Co-Vorsitzende der Grünen hatte bei Markus Lanz keine leichte Aufgabe. Er musste seine Kollegin und Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock vertreten, die ein sehr umstrittenes Buch geschrieben hat. Sätze und ganze Passagen darin wurden nahezu wortgleich aus Interviews und Artikeln anderer Autoren übernommen. Ohne das kenntlich zu machen. Baerbock wurde mit teils sehr berechtigter Kritik, Empörung und Häme überschüttet. Doch das Drama der letzten zwei Wochen bestand gar nicht mal nur in diesen vermeintlichen Plagiaten, sondern in der Kommunikation der Grünen darüber. Die offensichtlich kopierten Stellen wurde verharmlost, kleingeredet, gar komplett geleugnet. Die Strategie der sonst so smarten und sich harmonisch-konstruktiv gebenden Grünen schien es plötzlich zu sein, mit Nebelkerzen um sich zu werfen und sich immer tiefer in den Schützengraben hineinzubuddeln. Ihre Glaubwürdigkeit schien auf einmal dahin.

Und nun saß da ein erstaunlich braungebrannter und gelassener Robert Habeck neben Markus Lanz und musste das machen, woran seine Partei-Kollege Oliver Krischer vergangene Woche an gleicher Stelle grandios gescheitert war: das Schlamassel um die geklauten Buchstellen erklären.

Und Markus Lanz machte, was er am besten kann: Er stichelte nach Kräften gegen dieses Buch und die Kommunikation der Grünen. Zum Beispiel bediente er sich für seine Fragen an Habeck bei Interviews von Kollegen, machte dabei aber fast schon demonstrativ Quellenangaben, wenn er aus der Zeit, aus der Süddeutschen oder aus Brigitte TV zitierte.

Und nach ein paar Minuten begab sich ein mittleres Wunder: Habeck versuchte plötzlich nicht mehr, Finanzberater zu spielen, sondern parierte das Necken von Lanz so erfolgreich, dass nicht der Gast, sondern der Gastgeber auf seinem Stuhl herumzurutschen begann. Habeck gestand offensichtliche Fehler einfach ein und verringerte dadurch die Angriffsfläche - und zuckte auch mal mit den Schultern, wenn er die katastrophale Kommunikation der Grünen nicht mehr erklären konnte. Das wirkte glaubwürdig.

Dass Baerbock für eine Reportage über eine Reise zu den Jesiden bei einer anderen Reportage über eine Reise zu den Jesiden abgekupfert hatte, nannte er "nicht cool". Die Frage, ob er Annalena Baerbock den Rücktritt empfehlen würde, fand er die falsche Frage. Lanz machte auf einmal keinen Stich mehr gegen diesen Habeck. Der packte sein Germanistikstudium aus, bezeichnete populärwissenschaftliche Literatur nicht bloß als "merkwürdige Gattung", sondern als "schwarzen Schimmel" und lief zur Hochform auf, indem er von dem löblichen Gebot sprach, "den Menschen keinen Scheiß zu erzählen". Es muss schiere Verzweiflung gewesen sein, als Lanz seinen Gast dann von dessen erfolgreicher Politik als Umweltminister in diesem Schleswig-Holstein, wo man offenbar so schön braun wird, schwärmen ließ und ihm zum Schluss auch noch bescheinigte, dass er - "sehr solide politische Arbeit" gemacht habe. Ob das für die Grünen reicht, um aus dem Schützengraben raus und wieder in eine Diskussion über Inhalte hinein zu kommen, wird sich zeigen.