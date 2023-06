Anne Will schafft es an diesem Abend nicht, Robert Habeck auch nur ein Fältchen Verzweiflung aufs Gesicht zu reden.

Von Marlene Knobloch

Mit dem Vertrauen ist es wie mit Geld. Beides kann man lange und hart erarbeiten, Euro um Euro, Fan um Fan, Wähler um Wähler. Man schiebt Nachtschichten, schreibt bis frühmorgens Nachtkritiken, bleibt erreichbar, bleibt am Ball, bleibt auf Partys mit angetrockneten Käseschnittchen, macht sehr lange sehr viel richtig oder versucht es zumindest, aber dann kommt dieser eine Moment. Dann läuft man an diesem sündhaft teuren Chanel-Kleid vorbei, verschießt einen Elfmeter im EM-Achtelfinale oder schlägt an einem Frühlingstag einer leicht genervten Gesellschaft den Einbau von Wärmepumpen vor. Zack, puff, drei Monatsgehälter weg, Markus Söder twittert "Nie mehr Elfer für Özil" oder Anne Will fragt mit hochgezogenen Augenbrauen, ob man überhaupt noch "handlungsfähig" ist. Ein Moment und die ganze Existenz wankt.