Von Christine Dössel

Robert Gallinowski war das, was man einen echten Kerl nennt: kräftig gebaut, breite Schultern, tiefe Stimme, dazu ein rundes, volles Gesicht mit markanter Glatze. Er konnte sehr finster dreinschauen und eine bullige, zwielichtige Männlichkeit verkörpern. Das machten sich im deutschen Kriminalfernsehen Serien wie Polizeiruf 110, Balko, Der Alte, Bella Block, Wolffs Revier, Wilsberg und alle möglichen Sokos zunutze, in denen Gallinowski mitwirkte, oft als Verbrecher, harter Typ oder mindestens Verdächtiger. Allein im Tatort spielte er in gut einem Dutzend Episoden mit. In der Anwaltsserie Der Dicke mit Dieter Pfaff, die seit dessen Tod 2013 als Die Kanzlei fortgesetzt wird, war Gallinowski von 2009 an in mehreren Episoden als Hauptkommissar Ole Hansen dabei.