Von Marie Gundlach

Mit polarisierenden Bürgermeistern kennt man sich ja in Deutschland ganz gut aus. Aber neben dem Kanadier Rob Ford, Bürgermeister in Toronto von 2010 bis 2014, verblasst selbst Boris Palmer. In seinen knapp vier Jahren Amtszeit hat sich der konservative Hardliner Ford so einiges geleistet, inklusive eines Drogenskandals, der ihn schlussendlich zu Fall brachte. Dass diese politische Karriere geschrieben ist wie ein Drehbuch, hat auch Netflix erkannt und widmet Ford eine 49-minütige Dokumentation: „Trainwreck: Mayor of Mayhem“, der Chaos-Bürgermeister.