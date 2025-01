Von Nicolas Freund, Zürich

Von dieser Woche an könnte der Boulevard-Journalismus ein anderer werden – mindestens in der Schweiz. An diesem Montag hat die Journalistin und ehemaligen Politikerin Jolanda Spiess-Hegglin in einer Klage gegen den Ringier-Verlag vom Kantonsgericht Zug in den meisten ihrer Anklagepunkte Recht bekommen. Es ging dabei vor allem um die Herausgabe von Gewinn, den die bei Ringier erscheinende Schweizer Boulevard-Zeitung Blick 2014 und 2015 mit reißerischen Artikeln über Spiess-Hegglin erzielt hatte – und um die ganze Tragweite dieses Urteils zu verstehen, muss man den Fall noch einmal kurz von Beginn an erzählen.