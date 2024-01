Von Christina Lopinski

Rezo wurde bekannt, als er vor vier Jahren die CDU zerstörte. So ließ es zumindest der Titel seines 20 Millionen Mal geklickten Youtube-Videos vermuten. Seitdem arbeitet er sich an in die Kritik gekommenen Institutionen und Formaten ab. Anfang dieser Woche veröffentlichte der Youtuber ein Video - das zweite und deutlich anklagendere in diesem Fall -, in dem er dem von NDR und Funk verantworteten Reportage-Format Strg_F Framing und Lügen vorwirft. In mehr als 60 Minuten erklärt Rezo den Ursprung dieser Anschuldigungen. Fast zwei Millionen Menschen haben sich das 44 000 Mal kommentierte Video mittlerweile angesehen. Um es zu verstehen, muss man weiter zurückgehen als nur ein paar Tage und Klicks.