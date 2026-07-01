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StreamingSollen wir Taylor die Freundschaft kündigen?

Lesezeit: 2 Min.

Zwischen Feminismus und Anbiederung an das konservative Amerika: Taylor
Zwischen Feminismus und Anbiederung an das konservative Amerika: Taylor SWR/IMAGO/ZUMA Press Wire

In der dreiteiligen Dokuserie „The Taylor Swift Years“ will die ARD herausfinden, wer der Superstar wirklich ist – und zeigt in einem soliden Überblick den Unmut der Swifties.

Von Merle Zils

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Die ARD liebt Taylor Swift. Zumindest würdigt sie ihre popkulturelle Bedeutung erneut mit einem Doku-Format. In der dreiteiligen Serie „The Taylor Swift Years – Schicksalsjahre eines Superstars“ soll die Popikone nahbar werden. „Taylor ist DER Superstar...Aber was weißt du eigentlich über sie?“ lautet die Ausgangsfrage.

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