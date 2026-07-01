In der dreiteiligen Dokuserie „The Taylor Swift Years“ will die ARD herausfinden, wer der Superstar wirklich ist – und zeigt in einem soliden Überblick den Unmut der Swifties.

Die ARD liebt Taylor Swift. Zumindest würdigt sie ihre popkulturelle Bedeutung erneut mit einem Doku-Format. In der dreiteiligen Serie „The Taylor Swift Years – Schicksalsjahre eines Superstars“ soll die Popikone nahbar werden. „Taylor ist DER Superstar...Aber was weißt du eigentlich über sie?“ lautet die Ausgangsfrage.