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FilmVerbotene Früchte soll man essen

Lesezeit: 4 Min.

Liegt hier Begehren in der Luft? Lee Chang-dongs Figuren sind allesamt schwer durchschaubar.
Liegt hier Begehren in der Luft? Lee Chang-dongs Figuren sind allesamt schwer durchschaubar.
Netflix

Ein meisterliches Drama aus Südkorea auf Netflix: „Possible Love“ von Lee Chang-dong kreist um die Frage, was dabei herauskommt, wenn Arm und Reich sich annähern – Gewalt oder Sex?

Von Philipp Bovermann

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Dinge zu zeigen, die nicht zu sehen sind, das Verlangen, das Knistern und Rutschen und Rauschen hinter dem Geschehen – diese Kunst beherrscht der Filmemacher Lee Chang-dong meisterlich. In „Burning“ (2018) ließ er eine junge Frau eine nur gedachte Mandarine schälen. Sie habe das bei einem Pantomimekurs gelernt, sagt sie, während sie die Schale abzieht, die Frucht zerteilt und sich genussvoll ein Stück in den Mund schiebt. „Du darfst dir nicht vorstellen, die Mandarine wäre da. Du musst vergessen, dass sie nicht da ist. Du musst sie wirklich essen wollen. Dann wird dir das Wasser im Mund zusammenlaufen.“

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Kino
:Schatz, ich bin leider tot

Fatih Akin zeigt wieder einmal die Furchtlosigkeit, die ihn seit jeher als Filmemacher auszeichnet: „Geister“ ist eine irritierend schöne Romanze nach einem Autounfall, den nur einer der Liebenden überlebt.

SZ PlusVon Philipp Bovermann

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