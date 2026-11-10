Dinge zu zeigen, die nicht zu sehen sind, das Verlangen, das Knistern und Rutschen und Rauschen hinter dem Geschehen – diese Kunst beherrscht der Filmemacher Lee Chang-dong meisterlich. In „Burning“ (2018) ließ er eine junge Frau eine nur gedachte Mandarine schälen. Sie habe das bei einem Pantomimekurs gelernt, sagt sie, während sie die Schale abzieht, die Frucht zerteilt und sich genussvoll ein Stück in den Mund schiebt. „Du darfst dir nicht vorstellen, die Mandarine wäre da. Du musst vergessen, dass sie nicht da ist. Du musst sie wirklich essen wollen. Dann wird dir das Wasser im Mund zusammenlaufen.“