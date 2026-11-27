Eine junge Frau weiß nicht mehr, wo sie sich befindet, sie wird gepeinigt von Blackouts und Erinnerungen, die nicht die ihren sind. Sie klopft in einer fremden Stadt an eine Tür und fragt, ob sie das Telefon benutzen darf. Es hängt an der Wand in einem dunklen Gang und hat noch eine Wählscheibe. Fasziniert schaut man zu, wie die junge Frau diesen vorzeitlichen Apparat betätigt, wie die Scheibe sich dreht für eine Ziffer und dann wieder zurücktrudelt. In solchen Details greift die Zeit in die Geschichten der Menschen ein. Man schiebt auch noch Videokassetten in Ladeschlitze, und ein Junge hört beim Autofahren „Up around the Band“ von Creedence Clearwater Revival. Manche Gebäude sind in traurigem Verfall begriffen, die Häuschen einer Siedlung sind über einen Hang gewürfelt und erinnern an den alten „Nosferatu“, die Atmosphäre des Horrorkinos der Stummfilmzeit.