Ihre Arme liegen zur Seite hin leblos ausgestreckt. Aus dem Mund ragt ein metallischer Schlauch, die Augen wurden ihr verdeckt, sie scheint zu schlafen. Das Bild erinnert an eine Kreuzigung. Nackt und verletzlich liegt Selina im Mittelpunkt des Bildes. Ihre Jünger, die allesamt blaue Kittel tragen, richten die Blicke nur auf sie. Ein Kirchenchor singt von der Gnade Gottes, ein Arzt nuschelt etwas. Fast könnte man meinen, er spricht Latein.
SerieHalleluja für die plastische Chirurgie
Lesezeit: 3 Min.
Die Serie „Requiem for Selina“ erzählt vom Aufstieg und Fall der ersten norwegischen Influencerin in den Nullerjahren. Ist der Schönheitswahn noch zu stoppen?
Von Luca Viglahn
