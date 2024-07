Von Saladin Salem

Ein Sieg des Rassemblement National (RN) in der jüngsten Parlamentswahl ist zwar für den Moment abgewendet, der anhaltende Rechtsruck in Frankreich spiegelt sich allerdings auch abseits der Politik wider. Denn auch einige Publikationen bewegen sich seit einiger Zeit in deutlichen Schritten nach rechts. Nun meldete sich die in Frankreich ansässige NGO Reporter ohne Grenzen (RSF) zu Wort und beanstandete, Opfer einer Desinformationskampagne geworden zu sein – nicht aus Russland oder China, sondern aus dem Herzen Frankreichs.