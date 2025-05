Von Thore Rausch

So schlecht stand es um die Pressefreiheit noch nie. „Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt nun in Staaten, in denen wir die Lage der Pressefreiheit als sehr ernst einstufen“, sagt RSF-Geschäftsführerin Anja Osterhaus. Diesen historischen Tiefstand zeigt die jährliche Rangliste der Pressefreiheit, die Reporter ohne Grenzen (RSF) am Freitag veröffentlicht hat.