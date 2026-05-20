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ARD-DokuBratsche, Cembalo, Straftaten

Lesezeit: 2 Min.

Josephine Pitz, die in „Macht_Spiel: Missbraucht vom Maestro“ von ihren Erfahrungen berichtet, besuchte das Musikgymnasium Schloss Belvedere in Weimar.
Josephine Pitz, die in „Macht_Spiel: Missbraucht vom Maestro“ von ihren Erfahrungen berichtet, besuchte das Musikgymnasium Schloss Belvedere in Weimar. Rudi Ernst/Pond5 Images/IMAGO

Der „Report Mainz“ zeigt, wie anfällig die Elite-Ausbildung an Musikhochschulen für sexuellen Missbrauch ist. Und wie lange Täter gedeckt worden sind.

Von Stefan Fischer

Es ist vor der Zeitenwende passiert, bevor die Sexualstraftaten von Siegfried Mauser, damals Präsident der Hochschule für Musik und Theater München, öffentlich wurden: Josephine Pritz war 2012 eine 15-jährige Schülerin am Musikgymnasium Schloss Belvedere in Weimar, eine hochbegabte junge Bratschistin, als ihr während einer Klassenfahrt eine der Lehrkräfte, ein in Weimar renommierter Pianist, in den Slip fasste. Pritz ist eine von zwei jungen Frauen, die in dem Film „Macht_Spiel: Missbraucht vom Maestro“ des „Report Mainz“ von ihren Missbrauchserfahrungen berichten. Die zweite Frau hat am Konservatorium in Eisenstadt Gesang studiert und war dort einem Lehrer ausgesetzt, dessen Unterricht demütigend und entwürdigend war und – auf einer verbalen Ebene – ebenfalls sexuell übergriffig war.

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