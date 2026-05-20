Es ist vor der Zeitenwende passiert, bevor die Sexualstraftaten von Siegfried Mauser, damals Präsident der Hochschule für Musik und Theater München, öffentlich wurden: Josephine Pritz war 2012 eine 15-jährige Schülerin am Musikgymnasium Schloss Belvedere in Weimar, eine hochbegabte junge Bratschistin, als ihr während einer Klassenfahrt eine der Lehrkräfte, ein in Weimar renommierter Pianist, in den Slip fasste. Pritz ist eine von zwei jungen Frauen, die in dem Film „Macht_Spiel: Missbraucht vom Maestro“ des „Report Mainz“ von ihren Missbrauchserfahrungen berichten. Die zweite Frau hat am Konservatorium in Eisenstadt Gesang studiert und war dort einem Lehrer ausgesetzt, dessen Unterricht demütigend und entwürdigend war und – auf einer verbalen Ebene – ebenfalls sexuell übergriffig war.