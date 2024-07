Interview von Cornelius Pollmer, Claudia Tieschky

Im Bundesrat in Berlin gibt es, hübscher Begriff: Länderzimmer. In dem von Sachsen-Anhalt sitzt am Freitag vorvergangener Woche Reiner Haseloff. Am Morgen haben sich die Spitzen der Ampelkoalition im Grundsatz auf einen neuen Haushalt verständigt. Haseloff ist, das muss man so sagen, sofort auf Temperatur.