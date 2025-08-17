Zum Hauptinhalt springen

FilmDas Versprechen

Lesezeit: 5 Min.

David Ekwe-Ebobisse (re.) will Timo (li.) von „Würmern“ und „Dämonen“ befreien.
David Ekwe-Ebobisse (re.) will Timo (li.) von „Würmern" und „Dämonen" befreien.

Die großartige Dokumentation „Soldaten des Lichts“ gibt tiefe Einblicke in das Reichsbürgermilieu. Es sind bedrückende Szenen aus einer anderen Welt.

Von Thore Rausch

Sie sitzen in einem kargen deutschen Wohnzimmer unter grellen Deckenlampen. Es geht um nichts Geringeres als einen Putsch, das Ende der Bundesrepublik und den Beginn eines neuen deutschen Königreichs. Peter Fitzek, Hofname: „Peter der Erste, König von Deutschland, Menschensohn“, erhebt die Stimme: „Wir sind der Staat, die sind das Besatzungskonstrukt. Wir sind die Wahrheit, das ist die Lüge.“

