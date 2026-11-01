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FernsehenDie Königin

Lesezeit: 5 Min.

Mutter, extrem stolze Oma, eine Matriarchin in ihrer Firma und ihrer Stadt: die Filmproduzentin Regina Ziegler.
Mutter, extrem stolze Oma, eine Matriarchin in ihrer Firma und ihrer Stadt: die Filmproduzentin Regina Ziegler.
Christian Charisius

Die Produzentin Regina Ziegler war Selfmadewoman, Unterhaltungsgenie und ermöglichte mit ihrem starken Willen große Filmkunst. Abschied von einer, die keine halben Sachen machte.

Von Claudia Tieschky

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Regina Ziegler konnte ihn so unheimlich schön genießen, ihren Erfolg, er war ja auch hart erarbeitet. Im vergangenen Februar zum Beispiel, da war sie schon 81, hielt sie Hof beim Berlinale-Empfang ihrer Produktionsfirma in „Bier’s Currywurst“ am Ku’damm. Mitten im mampfenden, lachenden, lärmenden Gewimmel von Schauspielern, Freunden, Promis, Businesspartnern saß sie als zentrale Gravitationskraft an einem sehr kleinen Tisch in der Mitte. Ganz in Rot natürlich, ihrer signature colour, inklusive pinkfarbener Sneaker-Schnürsenkel, neben sich auf der einen Seite Berlins ja auch irgendwie roten Ex-Bürgermeister Klaus Wowereit, auf der anderen die Chefin der Produzenten-Allianz Michelle Müntefering. Dann wurden Stühle gewechselt, Sebastian Fitzek schneite vorbei, jemand kam von der Seite und rief ihr zu „How is business?“ – denn darum ging es ja hier, darum geht es immer in diesem Geschäft, es am Laufen und am Brummen zu halten.

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