Die Nord- und Südstaaten der USA kämpften im amerikanischen Bürgerkrieg um die Abschaffung der Sklaverei. Der Norden gewann, der Süden verlor. Soviel weiß jeder. Doch dann verliert sich die Geschichte im allgemeinen Bewusstsein im Nebel, wie so oft, wenn sie kleinteiliger und weniger griffig wird. Dabei entschied sich nicht nur im Krieg selbst, sondern ein weiteres Mal auch in der ihm folgenden Ära der „Reconstruction“, wohin die USA steuerten.