Zum Hauptinhalt springen

USAAls die Nation ähnlich aufgewühlt war wie heute

Lesezeit: 3 Min.

Barack Obama (l.) ist Coproduzent und Gesprächspartner in dem Podcast von Malcom Gladwell: „Reconstruction: The Unfinished Promise“.
Barack Obama (l.) ist Coproduzent und Gesprächspartner in dem Podcast von Malcom Gladwell: „Reconstruction: The Unfinished Promise“. Imago (2)

Ex-Präsident Barack Obama und Sachbuch-Star Malcolm Gladwell erzählen in einem Podcast von der „einzig wirklich revolutionären Ära der US-Geschichte“: der Zeit nach dem Bürgerkrieg.

Von Jörg Häntzschel

SZ bei Google bevorzugen

Die Nord- und Südstaaten der USA kämpften im amerikanischen Bürgerkrieg um die Abschaffung der Sklaverei. Der Norden gewann, der Süden verlor. Soviel weiß jeder. Doch dann verliert sich die Geschichte im allgemeinen Bewusstsein im Nebel, wie so oft, wenn sie kleinteiliger und weniger griffig wird. Dabei entschied sich nicht nur im Krieg selbst, sondern ein weiteres Mal auch in der ihm folgenden Ära der „Reconstruction“, wohin die USA steuerten.

Zur SZ-Startseite

Journalismus
:Meine Nachrichten such’ ich mir selbst

Bei Google kann man inzwischen einzelne Medien bevorzugen. Wie beeinflusst das die Wahrnehmung des Weltgeschehens?

SZ PlusVon Marie Gundlach und Berit Kruse

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite