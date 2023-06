Von Claudia Tieschky

Die Intendantenwahl im RBB wird immer mehr zum Drama. Am Abend vor der Wahl zog auch Jan Weyrauch, der als Favorit gehandelte Programmdirektor von Radio Bremen, seine Kandidatur zurück. Tags davor hatte sich bereits Juliane Leopold, Chefredakteurin Digitales von ARD aktuell, ihre Bewerbung zurückgezogen. Damit hat der Rundfunkrat am Freitag in Potsdam noch zwei Kandidatinnen: Die Tech-Managerin Heide Baumann und die ehemalige Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer.