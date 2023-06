Ex-Regierungssprecherin mit Vorliebe fürs RBB-Programm: Ulrike Demmer vor der Wahl in Potsdam. Spätestens am 15. September soll sie ihr Amt antreten.

Von Claudia Tieschky

Die Frau, die am Freitagabend durch den Gewitterregen über das RBB-Gelände in Potsdam eilte, war gerade noch eine Nachricht in den Tagesschau gewesen. Und in dem Moment, als die künftige Intendantin des RBB jetzt in ein Taxi hüpfte, konnte man sehen, dass Ulrike Demmer aufgekratzt und glücklich war.