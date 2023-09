Rundfunk Berlin-Brandenburg:Schlimmer geht's immer

Von Aurelie von Blazekovic

Die Katastrophe passiert in den ersten Minuten, dann fliegen zwei Astronauten isoliert durch die Schwerelosigkeit des Alls, so läuft das im Weltraumfilm "Gravity": Hoffnung vorbei. Oder, ebenfalls oscarprämiert, "The Revenant" mit Leonardo diCaprio: Zweieinhalb Stunden Hass und Siechtum in der Westernlandschaft. Warum soll man sich das antun?