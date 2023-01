Ausgerechnet am Ende eines auch für ihn fatalen Jahres zeigt der RBB die Silvester-Sendung in Teilen zwei Mal hintereinander.

Von Harald Hordych

Zu behaupten, das Jahr 2022 wäre ein gutes Jahr für den RBB gewesen, würde einen Abgrund von Sarkasmus offenbaren. Der Skandal um die Ex-Intendantin Patricia Schlesinger hat nicht nur den Sender, sondern auch die gesamte ARD erschüttert. 2022 war ein schreckliches Jahr für den Rundfunk Berlin-Brandenburg. Aber anstatt dass es nun ohne weiteres Aufsehen für den krisengeschüttelten Sender zu Ende ging, kam es ausgerechnet zu einer Sendepanne, als der RBB dieses unschöne Jahr endlich verabschieden wollte.

Wenigstens schwungvoll sollte sich der Übergang gestalten. Am 31. Dezember war ab 20.15 Uhr die Sendung Der große Silvester Hit-Countdown der 80er vorgesehen, mit den 100 schönsten Hits der Dekade. Mit so einer Revivalsendung kann man eigentlich nichts falsch machen, die 80er gehen immer. Außerdem begrüßte Moderatorin Janna Falkenstein, während sie die Clips präsentierte, prominente Gäste wie Heinz Rudolf Kunze, der "Dein ist mein ganzes Herz" (was auch sonst) am Klavier vortrug.

Wie es sich für Silvester gehört, wurde zwischendurch das neue Jahr begrüßt, und das erledigte die Moderatorin der vorher aufgezeichneten Sendung mit einem Silvester-Klassiker, nämlich einem Countdown von zehn auf null - und dann: willkommen 2023. Das war dann allerdings schon der zweite RBB-Salut fürs neue Jahr, denn der Countdown und die anschließenden "Pop-Perlen" der 80er waren auch schon am Freitag in der Nacht zum 31. Dezember gesendet worden.

Der Sprecher entschuldigt sich und spricht von "einem Sprung zur gleichen Uhrzeit des Folgetages"

An diesem Abend zuvor hatte der RBB ab 22.15 Uhr Die schönsten Kultschlager der 60er präsentiert. Gefolgt ab 23.45 Uhr von Die schönsten Kultschlager der 60er - Die Zugabe, jedoch nur knapp 15 Minuten. Zehn Sekunden vor Mitternacht nämlich die Überraschung: Plötzlich beginnt der Hitcountdown der 80er-Sendung mit dem Runterzählen, und es folgt die Silvesterparty der 80er, gestoppt wird die Sendung nicht. Das berichtete der Sender am Samstag und bestätigte damit Medienberichte.

Als Grund nannte RBB-Sprecher Justus Demmer auf dpa-Nachfrage eine technische Panne. "Wir bedauern diesen Fehler, dessen Ursachen inzwischen beseitigt wurden, und bitten um Entschuldigung", sagte er und erklärte die Panne mit einem "Sprung zur gleichen Uhrzeit des Folgetags" und zur dann vorgesehenen Sendung. Wie von Demmer am Samstag angekündigt, lief die Sendung dann noch mal in der Silvesternacht, so wie ursprünglich geplant.

Nichts ist allerdings darüber bekannt, wie viele Leute vorm heimischen Fernsehgerät oder Laptop vor Schreck aus dem Sessel gesprungen sind, weil sie dachten, sie hätten Silvester verpennt und gerade würden ihre Freunde die Party ihres Lebens feiern - und zwar ohne sie. Da dürfte der eine oder andere panisch sein Handy rausgekramt und kurz am eigenen Verstand gezweifelt haben, mindestens aber an seiner Fähigkeit, den eigenen Alltag einigermaßen im Griff zu haben.

Möglich ist aber auch, dass ein paar Glückliche es zum Ende des Jahres zwei Mal richtig haben krachen lassen. Ansonsten lässt sich festhalten, dass gute Vorsätze sowieso am besten mehrere Male gefasst werden. Das kann die Chance, dass sie wirklich eingehalten werden, nur erhöhen. Vielleicht gilt das ja auch für den Vorsatz beim RBB, dass 2023 vieles besser werden soll.