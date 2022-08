Die Suche nach einem Interims-Intendanten für den Rundfunk Berlin-Brandenburg zieht sich weiter hin. Der amtierende Rundfunkratsvorsitzende Dieter Pienkny sagte am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur: "Es wird morgen keine Rundfunkratssitzung geben und damit auch keine Wahl." Eigentlich war eine Sitzung des unabhängigen Gremiums für Mittwoch in Potsdam angedacht gewesen. Pienkny sagte weiter: "Wir brauchen noch einige Tage Zeit in der Findungskommission, um uns noch einige Kandidaten anzusehen." Der Rundfunkratschef machte zugleich klar, dass man sich darüber bewusst sei, dass es ein kleines Zeitfenster gebe, um eine Interims-Lösung zu finden. Ein neuer Termin für die Wahl wurde nicht genannt.

Der bisherigen Führung, die im Wesentlichen aus der alten Geschäftsführung um die entlassene Intendantin Patricia Schlesinger besteht, traut man im RBB keine Erneuerung mehr zu. Die ARD-Intendantinnen und -Intendanten hatten der RBB-Spitze öffentlich das Vertrauen entzogen, der Redaktionsausschuss als Vertretung der Redakteure den Rücktritt der gesamten Geschäftsleitung verlangt. Eigentlich ist es im RBB-Staatsvertrag nicht vorgesehen, dass ein Interimsintendant gewählt wird. Der Rundfunkrat hat sich trotzdem dazu entschlossen, um den Sender zu stabilisieren. Die Findungskommission besteht neben Dieter Pienkny aus der Verwaltungsratsvorsitzenden Dorette König, Personalratschefin Sabine Jauer und der Sprecherin der Freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dagmar Bednarek. Wann die amtierende RBB-Geschäftsführung um Hagen Brandstäter tatsächlich außer Dienst gesetzt wird, hängt auch damit zusammen, wann der neue Intendant oder die neue Intendantin das Amt antreten kann.

Damit geht der krisengeschüttelte ARD-Sender in die nächsten ungewissen Tage. Vorwürfe der Vetternwirtschaft und des Filzes gegen die fristlos entlassene Intendantin Patricia Schlesinger und den zurückgetretenen Chefkontrolleur Wolf-Dieter Wolf stehen im Raum. Es geht unter anderem um Beraterverträge für ein RBB-Bauprojekt, Boni-Zahlungen und eine kräftige Gehaltserhöhung für Schlesinger. Beide bestreiten die Vorwürfe. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin ermittelt derzeit gegen die beiden und gegen den Ehemann Schlesingers, den Ex-Spiegel-Journalisten Gerhard Spörl, wegen des Verdachts der Untreue und der Vorteilsannahme. Es gilt die Unschuldsvermutung. Spörl bekam Aufträge von der landeseigenen Messe Berlin - Wolf war bis zu seinem Rücktritt in der RBB-Affäre dort auch in Personalunion Aufsichtsratschef gewesen.