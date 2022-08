Interview von Claudia Tieschky

Nach dem RBB-Skandal, in dem jeden Tag neue Details ans Licht kommen, lautet die Frage, ob fehlende Kontrolle und fehlende Transparenz wirklich nur ein Problem des RBB ist. Was jetzt? BR-Intendantin Katja Wildermuth gibt für ihren Sender Auskunft. Wildermuth ist seit Februar 2021 Intendantin des Bayerischen Rundfunks. Davor war sie unter anderem Kulturchefin des NDR und verantwortete die crossmediale Programmdirektion Kultur des MDR, war also sowohl für Fernsehen, Radio und Internet zuständig.