Öffentlich-RechtlicheDer Mann aus der Morgenshow

Lesezeit: 2 Min.

Robert Skuppin war Chef von Radio Eins und steht beim RBB nun zur Wahl als Programmdirektor.
Robert Skuppin war Chef von Radio Eins und steht beim RBB nun zur Wahl als Programmdirektor. (Foto: imago stock&people/imago/HiPi)

Der RBB, der sich noch nicht ganz von seinen Skandalen erholt hat, braucht einen neuen Programmdirektor. Mit Robert Skuppin steht ein erfahrener Radiojournalist zur Wahl.

Von Stefan Fischer

Es wird, auch wenn alles gutgeht, eine Amtsübergabe in letzter Sekunde: Ulrike Demmer, die Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB), hat dem Rundfunkrat ihres Senders den Hörfunkjournalisten Robert Skuppin als neuen Programmdirektor vorgeschlagen. Das Aufsichtsgremium wird über die Personalie auf seiner Sitzung am 1. Oktober abstimmen. Sollte Skuppin gewählt werden, wovon auszugehen ist, tritt er sein Amt noch am selben Tag an.

