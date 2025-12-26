Der Hörfunkjournalist Jörg Wagner ist für Kollegen und Vorgesetzte mitunter unbequem. Denn der 66-Jährige moderiert seit 1997 im RBB bei Radio Eins das „Medienmagazin“ – und er scheut nicht davor zurück, über Missstände und Skandale im eigenen Sender zu berichten. Nicht erst seit der Schlesinger-Affäre, aber da besonders. Diese Transparenz trägt entscheidend zur Glaubwürdigkeit der Öffentlich-Rechtlichen bei, auch wenn Wagner intern aneckt. Nun hat der RBB den Vertrag mit dem freien Journalisten aus Altersgründen beendet. Zeit für eine Bilanz.