Von Claudia Tieschky

Als im RBB das letzte Mal eine Intendanz gewählt wurde, im September 2022, mitten in der Schlesinger-Krise als Interventionsjob auf Zeit, da gab es nur eine Kandidatin. Das kam nicht gut an. Katrin Vernau, die einzige Bewerberin, wurde mit Zetteln empfangen, auf denen "Das ist keine Wahl" stand; sie brauchte zwei Durchgänge für die erforderliche Mehrheit. Bei der Wahl am 16. Juni ist es anders, die Findungskommission hat drei Kandidatinnen benannt. Alle auf sehr interessante Art unterschiedlich. Und noch ein Name, der offiziell nicht vorkommt bei der Findungskommission, ist sehr präsent.