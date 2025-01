Von Aurelie von Blazekovic

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg verliert im Fall Stefan Gelbhaar nun auch vor Gericht. Am Wochenende hatte der Sender eingeräumt, dass es die wichtigste Zeugin für die Berichterstattung über Belästigungsvorwürfe gegen den Grünen-Politiker wohl nicht gibt, und nahm diese offline. Am Landgericht Hamburg wurde dem RBB am Montag gerichtlich untersagt, konkrete Vorwürfe gegen den Politiker zu verbreiten, wie zunächst Bild berichtete und das Gericht bestätigt.