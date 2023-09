David Biesinger, seit 2021 Chefredakteur des RBB. Laut Sender liegt es an "Fehlern und Schwächen", dass seine Position nicht immer eindeutig kommuniziert wurde - und sich bis heute der Verdacht hält, er habe in der Skandalzeit im RBB größeren Einfluss gehabt.

Von Aurelie von Blazekovic

Ein Sandmännchen sitzt am Eingang des Rundfunks Berlin-Brandenburg an der Berliner Masurenallee. Eine freundliche Erinnerung an die gesamtdeutsche Fernsehtradition des Senders, in dem einst der Sender Freies Berlin (SFB) und der Ostdeutsche Rundfunk Brandenburg (ORB) aufgingen. Doch Fernsehen, Radio, Podcasts - die Pressestelle des Senders ist mit dem inhaltlichen Programm des RBB eher noch nebenbei beschäftigt.