Von Stefan Fischer

Es dauert eine geraume Zeit, bis der Film zur Ruhe findet. Bis er sich ganz auf das fokussiert, was er im Kern erzählen möchte. Beziehungsweise: Bis man als Zuschauer erkennt, worauf die eigene Aufmerksamkeit zu lenken sich vor allem lohnt.

Am Anfang, so scheint es, will Ramstein - Das durchstoßene Herz sehr viel auf einmal. Da ist natürlich die Katastrophe an sich, der Zusammenstoß zweier Flugzeuge am 28. August 1988 während einer Flugshow auf der US-Air Base in Ramstein, Rheinland-Pfalz, in dessen Folge mindestens 70 Besucher sterben. Da ist die Weigerung der amerikanischen Offiziellen, die deutschen Behörden bei der Aufklärung zu unterstützen. Da ist die Geschichte einer desaströs schlecht koordinierten Rettungsaktion. Und da sind diverse Einzelschicksale - von Todesopfern, Überlebenden sowie Hinterbliebenen.

Der Film, dessen Drehbuch Holger Karsten Schmidt geschrieben und den Kai Wessel inszeniert hat, pendelt lange Zeit mal in die eine, dann wieder in eine andere erzählerische Richtung. Wie auch nicht? Schließlich bedingt das eine das andere. Die Hilflosigkeit der Angehörigen wäre in den Tagen nach dem Unglück nicht so groß, wenn sie schneller erfahren würden, ob der Vater, die Tochter noch am Leben sind und in welchem Krankenhaus sie versorgt werden. Die Ernüchterung der deutschen Ermittler wäre nicht so zersetzend, wenn die amerikanischen Militärs weniger egoistisch handeln würden.

Und so wirkt Ramstein in der ersten Hälfte überfrachtet und unentschlossen. Ist es nun der politische Skandal einer Vertuschung der Schuldfrage, der die Filmemacher vor allem interessiert? Oder sind es die fatalen falschen Entscheidungen der Ersthelfer? Ist es vielleicht sogar die Lust daran, dass da Menschen im Flammeninferno sterben? Nichts von alledem. Und dranbleiben lohnt sich.

Denn letztlich erzählt Ramstein von der Last der Überlebenden, überlebt zu haben. Dorothee Kleiber (Alina Stiegler) ist zufällig noch einmal zum Parkplatz gelaufen, um einen neuen Film für die Kamera aus dem Auto zu holen, und hat sich auf diese Weise, ohne das ahnen zu können, aus der Gefahrenzone gebracht. Ihr Vater und einer ihrer Brüder sterben, ein zweiter Bruder wird schwerstverletzt - und Dorothee muss ihm etwas vorspielen, muss ihn belügen, weil er den Schock der doppelten Todesnachricht wohl nicht überleben würde. Ein Vertrauensbruch, so nachvollziehbar er ist, der beide zusätzlich aus der Bahn wirft. Robert Müller (Max Hubacher), dessen Frau und beiden Kinder die Katastrophe nicht überleben. Und der eine neue Familie gründet, die das aushalten muss, dass er die erste verloren hat. Matthias Kruse (Jan Krauter), der als Notarzt eine Triage anwenden musste, wissend, dass mehr Menschen hätten überleben können, wenn die US-Militärs nicht andere Prioritäten gehabt hätten. Es ist eigentlich ein Film über psychische Wunden. Die man nicht auf den ersten Blick sieht.

Ramstein - Das durchstoßene Herz, Das Erste, 26. Oktober 2022, 20.15 Uhr.