Von Harald Hordych

Wenn sich die Geschichtsforscher in einer fernen Zukunft über den 28. März 2023 beugen werden, um sich zu fragen, was für ein Tag das wohl war, werden sie vielleicht zu keinem klaren Ergebnis kommen. Helfen könnte ihnen aber die Aufzeichnung der Sendung des Morgenmagazins im Hörfunk auf WDR 2. Die Moderatorin kam allein zwischen 7.55 Uhr und 8.10 Uhr mehrere Male zu dem Ergebnis, dass es ein "sonniger Tag" werden sollte und in dem Moment zweifelsfrei auch war, und zwar unabhängig von der bedrohlichen Tatsache, dass am Nachmittag viele (!) Wolken angekündigt wurden. "Es ist so sonnig in NRW!", rief die Moderatorin, sobald sich zwischen zwei Songs die Gelegenheit dazu bot: "Die Sonne strahlt vom blauen Himmel."