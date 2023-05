Von Moritz Baumstieger

Wenn Al Jazeera irgendwann auf die Idee käme, die Geschichte der Familie Murdoch mit, sagen wir mal, asiatischen Hauptdarstellern zu verfilmen - wie fände man das in Australien, wo der Medienmogul herkommt, wie fände man das in den USA, wo seine Medien für Teile der Bevölkerung fast schon so etwas wie identitätsstiftend geworden sind? In den Metropolen wäre man wahrscheinlich amüsiert. Den Eigner teils verdeckt, teils offen xenophober Blätter und Sender nicht von einem Weißen darstellen zu lassen, das hätte eine ironische Pointe. Im Fox-News-Stammgebiet abseits der Küsten in den USA, im australischen Outback: Wären manche vielleicht not amused.