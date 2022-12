Er war schon vielmals in New York

Von Andrian Kreye

Wenn Thomas Hermanns am Donnerstag ein letztes Mal den Quatsch Comedy Club für Pro Sieben moderiert, geht erst einmal gar nichts zu Ende. Hermanns wechselt hinter die Kamera, weil er so den Weg für die nächste Generation freiräumt. Wege freizuräumen ist sowieso der Kern seiner Arbeit. Für die deutsche Popkultur war er einer der wichtigsten Transatlantiker, der von den Tanz-Battles des Voguing über den Mitsingvolkssport Karaoke bis zur Stand-up-Comedy so einiges importierte, was zum Massenphänomen geworden ist.