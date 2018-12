10. Dezember 2018, 19:01 Uhr Wissenssendung "Quarks" Bescheidwisser-Update

Ranga Yogeshwar (rechts), 59, kann sich noch gut dran erinnern, als er im WDR war, was Mai Thi Ngyen-Kim, 31, heute ist: ein Versprechen in die Zukunft.

Ranga Yogeshwar gibt die Moderation der von ihm erfundenen WDR-Wissenssendung "Quarks" ab. Nachfolgerin Mai Thi Ngyen-Kim sagt: "Es wird nichts besser." Aber anders werden wird es schon.

Von Hans Hoff

Man sieht nicht allzu oft die Vergangenheit und die Zukunft auf einem Sofa hocken. An einem trüben Spätnovembertag in Köln ist es so weit. Auf der einen Seite sitzt ein Altgedienter, der mit seinen Taten prahlen könnte, der aber irgendwie nicht mehr weiter will wie bisher, auf der anderen Sofaseite starrt eine in ihr Smartphone, die es noch sehr weit bringen wird.

Dass Mai Thi Nguyen-Kim unentwegt auf ihr Smartphone schaut, ist keineswegs einem mangelnden Sinn für Höflichkeit geschuldet, sondern ...