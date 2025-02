In zwei Stunden RTL-Quadrell bleibt Platz für Trash-TV und Wuschelbären, aber keine Zeit für Klima, Bildung und Pflege. Und dann fällt Günther Jauch auch noch ein Museumsstück runter. Die Debatte im Schnellcheck.

Von Thore Rausch

Einen kürzeren Bundestagswahlkampf als den zur vorgezogenen Neuwahl 2025 hat es selten gegeben – aber auch keinen, der von so vielen Medien- und TV-Events durchzogen ist. Bis zur Abstimmung am 23. Februar treffen die Topvertreter der Parteien, die Spitzen- und Kanzlerkandidaten bei neun Fernsehdebatten aufeinander. Also besser keine Zeit verlieren: der Schnellcheck.